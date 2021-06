Browar B. we Włocławku szykuje wakacyjne zajęcia dla dzieci

W siedzibie „Browaru B.” przy ul. Łęgskiej 28 zaplanowano zajęcia łączące edukację z rozrywką. Będą trwały od 5 do 16 lipca (w dni robocze) od godziny 10.00 do 13.00. Skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. W czasie zajęć prowadzone będą warsztaty z różnych dziedzin:

- informuje CK „Browar B.” we Włocławku.

Wakacyjne zajęcia we włocławskich klubach

Kluby „Zazamcze” (ul. Toruńska 87) i „Stara Remiza” (ul. Żabiej 8), na zajęcia zaprasza dzieci w od 7. do 12. roku życia. Zajęcia będą odbywały się w sierpniowe poniedziałki, środy i piątki (od 16 do 27 sierpnia). Na uczestników zajęć czeka między innymi wycieczka do zoo w Płocku, warsztaty edukacyjne w „Zielonej Szkole” w Goreniu oraz wyprawa do skansenu w Kłóbce. Bilety dostępne będą od 21 czerwca w filiach.