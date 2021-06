W czasie epidemii we Włocławku adoptowano znacznie więcej czworonogów

- W czasie epidemii, o dziwo, zwiększyło się zainteresowanie adopcjami. Bardzo dużo zwierząt znalazło nowe domy. W większości są to domy świadome, może trochę inne niż przed laty, tzn. psy na pewno nie są brane do pilnowania gospodarstwa i nie na łańcuch, tylko do domów, które chciały przyjąć nowego członka rodziny i robiły to całkiem świadomie