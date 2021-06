Klub Konfederacji Włocławek chce odnowić ławki i śmietniki w mieście

Zobacz wideo: Kolejne luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmieni!

Włocławski Klub Konfederacji w piśmie do prezydenta Marka Wojtkowskiego poprosił o pozwolenie na odnowienie zaniedbanych ławek i śmietników znajdujących się na terenie miasta.

– czytamy w piśmie do prezydenta Marka Wojtkowskiego, podpisanym przez Leona Kujawę – sekretarza Klubu Konfederacja Włocławek.

- W imieniu Klubu Konfederacja Włocławek zwracam się do Pana z prośbą o pozwolenie na renowację zaniedbanych ławek i śmietników na terenie miasta Włocławka. Renowacji miałyby podlegać ławki i śmietniki na terenie miasta a zakres renowacji obejmowałby odmalowanie drewnianych elementów

Trwają zapisy na „Bieg na sześć łap” w schronisku dla zwierząt we Włocławku

Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku szuka wolontariuszy. Jak się zgłosić?

Klub Konfederacji chce w wakacje pomalować ławki we Włocławku

Konfederacja renowacją ławek chciałaby zająć się w wakacje – od 1 lipca do 1 sierpnia bieżącego roku.

Sekretarz Klubu w piśmie skierowanym do prezydenta Włocławka podkreśla, że partia sama przygotuje materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji, ale dodaje że wsparcie w tym zakresie ze strony urzędu, będzie mile widziane.