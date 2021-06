Bransoletki życia dla mieszkańców Włocławka. Trwa nabór seniorów chętnych do udziału w projekcie

Rozszerzony program teleopieki domowej w województwie kujawsko-pomorskim ruszy jeszcze w 2021 roku.

- Ten bardzo potrzebny program adresowany jest do mieszkających samotnie osób starszych. Chcemy, by mogli z niego korzystać wszyscy potrzebujący, ale do tego niezbędne jest partnerstwo samorządów gminnych. Samorząd województwa, który wziął na siebie lwią część kosztów i wszystkie przygotowania do wdrożenia systemu, od wielu miesięcy prowadzi rozmowy z samorządowcami w całym regionie przekonując ich do partycypacji w programie. Cieszę się, że partnerstwo w ogólnowojewódzkim systemie opiekuńczym zadeklarowało blisko osiemdziesiąt samorządów. To właściwa odpowiedź na obecne wyzwania, a także na oczekiwania środowisk seniorskich