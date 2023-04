Brutalne pobicie w Kowalu. Sąd skazał sprawcę, a ofiara zmarła. Wyrok: 5 lat dla Macieja R.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł w połowie lutego. Historia dotyczy ciężkiego pobicia, którego ofiarą padł Jarosław D. To zdarzenie miało miejsce w nocy z 10 na 11 czerwca 2021 roku w Kowalu pod Włocławkiem. Początkowo policji zgłoszono, że obrażenia, jakie miał mężczyzna, są wynikiem upadku. Dopiero później bliscy D. poinformowali, iż doszło do pobicia.

Do tej sprawy zatrzymany został liczący wówczas 32 lata Maciej R. Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Nie odebrano zeznań od poszkodowanego. Mężczyzna był utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Ostatecznie akt oskarżenia wobec R. trafił do włocławskiego sądu okręgowego na początku stycznia 2022 roku.