Śmierć kierowcy ciężarówki. Prokuratura we Włocławku bada, jak zmarł dostawca paliwa

- Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do zgonu liczącego 53-lata mężczyzny. Ciało zabezpieczono do przeprowadzenia badań.