Budowa mieszkań ważna dla gmin w powiecie nakielskim. Kolejna podpisała umowę

Pod koniec lipca rozpoczęto w Nakle kolejną inwestycję. W ramach programu Mieszkanie Plus na 2 ha działce przy ul. Mroteckiej w ciągu 24 miesięcy wzniesione zostaną cztery 5-kondygnacyjne bloki. W mieście przybędzie 190 mieszkań. Wiadomo już, że nie zaspokoi to oczekiwań. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zapotrzebowanie na takie mieszkania jest czterokrotnie większe. Dlatego władze miasta co chwila podkreślają, że to pierwszy etap prac.