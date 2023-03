- Budujemy pozytywny przekaz - mówi Tomasz Lenz przed "zlotem" Platformy w Kujawsko-Pomorskiem

Na każdym z wojewódzkich spotkań kładzie się nacisk na osobną tematykę. Było już mieszkalnictwo oraz sprawy gospodarcze. Na co położony zostanie nacisk w Kujawsko-Pomorskiem? Jeśli chodzi o treść wtorkowego wystąpienia Donalda Tuska, musimy poczekać, choć na pewno będzie to nowe otwarcie.

Zaplanowane są spotkania z Donaldem Tuskiem? Tak, w ramach objazdowego klubu w Kujawsko-Pomorskiem będzie miał otwarte spotkanie w Chełmnie . We wtorek Klub zbierze się ponownie w Toruniu, gdzie podsumuje te wszystkie poniedziałkowe spotkania, sugestie mieszkańców i propozycje programowe. To będzie spotkanie transmitowane w telewizji oraz przez media internetowe.

Wszystko przygotowane przed „nalotem” Platformy na Kujawsko-Pomorskie? Klub Koalicji Obywatelskiej organizuje takie spotkania z mieszkańcami w kilku województwach. Do tej pory były już spotkania w województwach wielkopolskim, górnośląskim i opolskim. W najbliższy poniedziałek i wtorek Klub będzie gościł w Kujawsko-Pomorskiem. Spotkań będzie aż 70 jednego dnia – parlamentarzyści podzieleni na grupy będą mieli do południa spotkania środowiskowe i branżowe . Po południu zaplanowaliśmy spotkania otwarte z zainteresowanymi mieszkańcami powiatu. Te spotkania odbędą się w każdym powiecie.

Podsumowanie zaplanowaliście w Toruniu – mieście z którego pochodzi Sławomir Mentzen. Po ostatnich sondażach zapewne wspólny obiad znalazł się w programie wizyty?

Rozmawiając z panem, znajduję się jeszcze w Opolu, w którym również spotykaliśmy się z mieszkańcami. Opole to miasto rodzinne bardzo znanego posła, który nazywa się Janusz Kowalski. Pan Kowalski jest również zjawiskiem politycznym, ale nie przyjechaliśmy na Opolszczyznę, aby zjeść z nim obiad, choć jego obecność tutaj musimy jakoś przełknąć.

Co do pana Sławomira Mentzena, który mieszka i prowadzi działalność gospodarczą w Toruniu, szczególnie jego wpisy internetowe w ostatnich dniach wywołują ogromne emocje, natomiast my, jako Platforma, zajmujemy się swoim programem i budujemy pozytywny przekaz. Działania pana Mentzena pozostawiamy bez komentarza.