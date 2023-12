Projekt dał radnej kopniaka

Od stycznia do listopada 2023 roku skarbówki w regionie wyegzekwowały ponad 770 tys. zł zaległego abonamentu RTV. Najwyższa jednorazowa kwota zajęcia wyniosła ok. 39 tys. zł, najniższa kilkanaście…

- To jest bardzo ważne, że przyszły rok będzie rokiem odważnych kobiet. Ten projekt właśnie dał mi kopniaka i to, że będę kobietą odważną. Chciałam wszystkich poinformować, że rezygnuje z partii Prawo i Sprawiedliwość, od dzisiaj rano niezależną.

"Od dziś zgodnie z sumieniem"

Marszałek: To progresywny budżet

Zakładane dochody budżetowe wyniosą 1, 767 mld złotych, wydatki 1,833 mld złotych, planowany deficyt (66 mln złotych) zostanie pokryty głównie kredytem bankowym. Rezerwa ogólna wyniesie 17 mln złotych, rezerwa celowa 51 mln złotych.

- Nie przejedliśmy 2 lat koniunktury CIT-owej i zmniejszyliśmy zadłużenie o 168,7 mln - nie krył zadowolenia Leszek Pluciński, przewodniczący komisji budżetu i finansów. - Zgodnie zresztą z planem to zadłużenie nominalnie spadło o 12 proc., ale w rzeczywistości spadło o ponad 30 proc. I nie chcę powiedzieć dzięki inflacji, bo mi by to przez gardło nie przeszło, ale inflacja spowodowała, że nasze zadłużenie jest dużo mniejsze i w związku z tym obsługa zadłużenia - która najlepiej pokazuje jaki jak bardzo jesteśmy obciążeni - spadła z 8 do 5 proc. (…) W tym samym czasie nasi koledzy, inne samorządy były zmuszone do brania kredytów, zadłużania się przez patologiczne działanie w zakresie reform.