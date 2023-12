Fiskus ściąga zaległy abonament RTV z pensji, emerytury, renty i rachunku bankowego

Od stycznia do listopada 2023 roku skarbówki w regionie wyegzekwowały ponad 770 tys. zł zaległego abonamentu RTV. Najwyższa jednorazowa kwota zajęcia wyniosła ok. 39 tys. zł, najniższa kilkanaście zł.

Do dłużników abonamentowych Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty. Jak można w nich przeczytać, na uregulowanie całej zaległości, adresat ma 7 dni. Jeśli tego nie zrobi, to egzekwowanie zadłużenia następuje na podstawie tytułu wykonawczego przekazanego do właściwego urzędu skarbowego, któremu podlega osoba mająca zadłużenie. Zaległy abonament RTV fiskus może ściągać np. z: nadpłaty podatku dochodowego, rachunku bankowego, emerytury, renty czy pensji. Co ważne, dług z tytułu zaległego abonamentu obejmuje nie tylko należność główną, ale również odsetki i koszty egzekucji. Najwyższe możliwe zadłużenia obecnie wynosi prawie 1500 zł.

Najwięcej dłużników w Bydgoszczy

W okresie od stycznia do listopada 2023 roku urzędy skarbowe w regionie kujawsko-pomorskim dokonały 880 zajęć zaległości abonamentowych z wynagrodzeń za pracę, emerytur, rent i rachunków bankowych. Podstawą były tytuły wykonawcze wystawione przez Pocztę Polską S.A. na abonament radiowo-telewizyjny.

- Łączna kwota wyegzekwowana z tego tytułu to ponad 770 tysięcy złotych. Najwyższa jednorazowa kwota zajęcia w 2023 roku wynosiła około 39 tysięcy złotych, a najniższa kilkanaście złotych - mówi Kinga Błaszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Ilu dłużników abonamentowych fiskus przez jedenaście miesięcy tego roku dopadł w większych miastach regionu? W Bydgoszczy odnotowano 133 zajęte wierzytelności, a łączna kwota wyegzekwowana to ok. 121 tys. zł. W Toruniu było 19 zajętych wierzytelności na łączną kwotę wyegzekwowaną ok. 53 tys. zł, we Włocławku - 26 zajętych wierzytelności na łączną kwotę wyegzekwowaną ponad 67 tys. zł., a w Grudziądzu - 411 zajętych wierzytelności na łączną kwotę wyegzekwowaną ok. 96 tys. zł.

Pięć lat i dług się przedawni

Jest jedna sytuacja, gdy nie trzeba będzie płacić długu abonamentowego. Stanie się tak wówczas, gdy on się przedawni. Zaległe zobowiązania z tytułu RTV przedawniają się w tym samym okresie, co należności podatkowe, czyli wraz z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Tak więc pod koniec 2023 roku przedawnią się zaległości naliczone od początku 2018 roku, a pod koniec 2022 roku przedawniły się zaległości od początku 2017 roku.

Uwaga! Wezwanie do zapłaty zaległości dostaną tylko te osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Natomiast wezwanie nie przyjdzie do tych, którzy w ogóle nie zarejestrowali odbiorników. Nawet, jeśli nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, to nie poniosą żadnych konsekwencji, bo nie widnieją w kartotece poczty.

Nie jesteś w stanie płacić? Złóż wniosek

Choć wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyła Poczta Polska, to nie ona ma uprawnienia do umarzania czy rozkładania na raty zadłużenia abonenta. Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami. Jak informują w KRRiT, wniosek w tej sprawie można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Mediów Publicznych - Wydział Abonamentu RTV, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.