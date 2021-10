Buraki zatarasowały ul. Nową w Nakle. To efekt wywrócenia się tira z naczepą [zdjęcia]

W Nakle trwa kampania cukrownicza. Samochody ciężarowe wyładowane burakami to teraz zwykły widok w mieście. W środę 13 października około godz. 18 służby powiadomione zostały o utrudnieniach w rejonie ronda na ul. Nowej w Nakle.

Jak okazało się przewróciła się tam ciężarówka z naczepą wioząca buraki do Cukrowni Nakło. Nikt nie ucierpiał, ale zdarzenie spowodowało spore utrudnienia w ruchu. By ponownie postawić pojazd na koła wezwać trzeba było specjalistyczny dźwig. Strażacy potrzebowali też trochę czasu, by usunąć buraki z jezdni.