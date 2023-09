Burczenie w brzuchu - co oznacza. Bulgotanie i przelewanie w brzuchu może być sygnałem poważnej choroby OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Burczenie i bulgotanie w brzuchu pojawia się dość często i stanowi dosyć powszechną dolegliwość. Zdarza się, że towarzyszą temu wzdęcia, gazy, uczucie pełności i głośne przelewanie w jelitach a nawet nudności. Burczenie w brzuchu zwykle nie oznacza niczego poważnego, najczęściej jest po prostu irytujące i krępujące. Jednak w niektórych przypadkach burczenie i bulgotanie w brzuchu może wskazywać na poważniejszy stan, a czasami wymagać pomocy medycznej jak najszybciej.Nie przegap tych znaków ostrzegawczych. Sprawdź teraz w naszej galerii, co może oznaczać burczenie i bulgotanie w brzuchu >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

