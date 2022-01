Burmistrz Chodcza z wyższym wynagrodzeniem. Są też nowe diety dla chodeckich radnych i ryczałty dla sołtysów

Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński do niedawna otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 tysięcy 180 złotych brutto. Ale to się zmieniło, bo po wejściu nowych przepisów - rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru Rada Miejska w Chodczu została zobligowana do ustalenia nowego wynagrodzenia burmistrza. I na sesji Rady Miasta decyzja zapadła - burmistrz Jarosław Grabczyński będzie zarabiać 17 tysięcy 935 złotych brutto.

Ustalone też zostały nowe diety dla radnych. Do niedawna przewodnicząca rady pobierała 12000 złotych, wiceprzewodniczący samorządu i przewodniczący komisji dostawali 800 złotych, a pozostali radni - 600 złotych. Po zmianach przewodnicząca odbierać będzie 1932 złote, wiceprzewdniczący rady i przewodniczący komisji 1460 zł, zastępca przewodniczącego komisji 1374 zł, a radni nie pełniący żadnych funkcji w samorządzie 901 złotych. To odpowiednio 45, 34, 32 i 21 procent 2,4 -krotności kwoty bazowej.

Rada Miejska w Chodczu ustaliła też nowe ryczałty dla sołtysów - za udział w sesjach rady, zebraniach sołeckich, spotkaniach w urzędzie otrzymywać będą ryczałt kwartalny w wysokości 900 złotych. Do tej pory była to kwota 750 złotych co kwartał.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Lubrańcu ustaliła dla burmistrza nowe wynagrodzenie w wysokości 16 tys. 720 złotych brutto, burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała otrzymał nową pensję w wysokości 18 tys. 175 złotych brutto. Czy i jakie nowe wynagrodzenia otrzymali burmistrzowie Kowala i Lubienia Kujawskiego, a także o nowych dietach w tych samorządach napiszemy wkrótce.