Dobre wieści dla kierowców. W Kowalu i Wieńcu ( powiat włocławski) są nowe parkingi

Parking przy ul. Konopnickiej w Kowalu ma powierzchnię 3700 metrów kwadratowych. Obok targowiska przy ul. Dobiegniewskiej to największy parking w Kowalu, który mieści nawet 200 samochodów osobowych. Z parkingu tego będzie korzystała społeczność szkolna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, którego baza dydaktyczna wzbogaciła się w tym roku o nowoczesne zaplecze dydaktyczne do nauki gastronomii oraz o pełnowymiarową halę sportową, właśnie w bliskim sąsiedztwie parkingu. Oficjalne otwarcie dopiero co oddanych do użytku obiektów szkoły nastąpiło 1 października.

Jak podkreśla burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, nowy parking jest częścią zadania inwestycyjnego, obejmującego też przebudowę ulicy Konopnickiej, wraz z chodnikami. Wartość tej inwestycji to około1,6 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1,2 miliona złotych. - Władze miasta decydując się na budowę tak dużego parkingu, uwzględniały fakt, że na bieżące potrzeby szkoły będzie on za duży, ale będzie mógł on służyć także do nauki prowadzenia samochodów i sprzętu rolniczego, a do tego potrzeba dużo miejsca - podkreśla burmistrz. I dodaje, że nowy parking stworzy możliwość organizacji w hali sportowej turniejów i rozgrywek, choćby takich, jak niedawny ogólnopolski turniej piłki ręcznej, ale także miejskich koncertów i dużych imprez kulturalnych, np. powiatowej wystawy stołów wigilijnych, która ma się odbyć w tym roku w hali sportowej szkoły rolniczej.