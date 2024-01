Burmistrz Janikowa i wójt Złotnik Kujawskich nie wystartują w najbliższych wyborach Dominik Fijałkowski

Witold Cybulski (po lewej), wójt Złotnik Kujawskich i Andrzej Brzeziński (po prawej), burmistrz Janikowa nie będą będą walczyć o swoje urzędy w kwietniowych wyborach samorządowych Dominik Fijałkowski

W kwietniu czekają nas wybory samorządowe. Powoli rozkręca się dyskusja, kto w powiecie inowrocławskim powalczy o mandaty radnych, wójtów, burmistrzów i prezydenta. Tymczasem, wiadomo już, kto na pewno do takiej walki nie stanie. Będą to Andrzej Brzeziński, wieloletni burmistrz Janikowa i Witold Cybulski, wójt Złotnik Kujawskich. Obaj panowie ogłosili to oficjalnie podczas konferencji prasowej nowej samorządowej inicjatywy - Nasze Kujawy.