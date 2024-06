Bydgoska firma Metalkas z kolejnym Diamentem Forbesa! Wyróżniona w najwyższej kategorii

Kolejny Diament Forbesa w kolekcji!

- To niewątpliwy sukces i osiągnięcie, które są dowodem, że realizowana strategia biznesowa jest skuteczna. Kolejny Diament Forbesa w kolekcji Metalkas to też duża motywacja do dalszego rozwoju i wprowadzania kolejnych innowacji technologicznych – mówi Katarzyna Kamrowska, kierownik ds. kierownik ds. marketingu w spółce Metalkas.

65 lat tradycji. Dostarcza wyroby do 30 krajów świata

Metalkas to intensywnie rozwijająca się rodzinna spółka z polskim kapitałem. Posiada ponad 65–letnią tradycję, która doprowadziła do ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym i uznania wśród klientów. Z powodzeniem konkuruje zarówno w Polsce, jak i za granicą, dostarczając swoje wyroby do 30 krajów na świecie. Jest jedyną firmą w Europie z tak bogatą ofertą handlową produktów, które wytwarza we własnych obiektach produkcyjnych.