Bydgoska księgarnia Toniebajka została wyróżniona. Ma tytuł Diamentu Patronite

- Toniebajka to księgarnia z duszą, gdzie to książki odnajdują czytelników, a nie odwrotnie. Jest znana przede wszystkim ze swojego słynnego na cały internet potykacza, ale i spotkań, warsztatów, czy koncertów. Chcemy docenić Toniebajkę, bo to miejsce, myślę, że nie przesadzam, prowadzone z prawdziwej miłości do książek - mówił prowadzący galę wręczenia nagród serwisu Patronite.

Tonibajka jak "dyjament"

- 28 lutego był koncert, to był ostatni dzień obowiązywania umowy z miastem - mówi Kikta wspominając wydarzenie, w którym wzięli udział Jerzy Mazzoll i Łukasz Hurric. - Następnego dnia zacząłbym się pakować. Z żalem, ale niestety, to musi się spinać finansowo. Muszę mieć, jak opłacić rachunki.

Nie wiem, ale właśnie odebrałem nagrodę Diament Patronite w kategorii "Kultura i sztuka". Czyli chyba dyjament... Jestem ogromnie zaszczycony i bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy postanowiliście wesprzeć Toniebajkę na Patronite, bo to dzięki Wam i dla Was ta nagroda!"

Pomysł wsparcie

Zacząłby się pakować, gdyby nie grono przyjaciół. "Bardzo dziękuję Julii i Michałowi, że pod osłoną nocy, wabiąc pizzą, ciasteczkami i napitkiem, usadzili mnie na sofie i stworzyli ze mną profil na tym portalu" - to jeden z ostatnich wpisów na FB Toniejki. "To powinno oznaczać, że księgarnia Toniebajka będzie działać dalej. Najlepiej by było, by udało się w tym samym miejscu. Trzymajcie kciuki! Ja w każdym razie obiecuję bardzo się starać i mam nadzieję, że Was nie zawiodę!"