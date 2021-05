Bydgoskie dzieci uczestniczyły w meczach Deichmann Minimistrzostwa [zdjęcia]

Deichmann Minimistrzostwa to turniej piłkarski dla dziewczynek i chłopców w wieku od 4 do 13 lat. Najpierw rozgrywane są eliminacje w formie rozgrywek ligowych a potem finały w formie play off. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, ale zwycięzcy finału ogólnopolskiego w nagrodę pojadą na mecz Ligi Mistrzów, a dwie inne wylosowane drużyny ze wszystkich uczestniczących czeka wycieczka do Dortmundu.Kolejne mecze odbyły się w miniony weekend w Bydgoszczy. Aby obejrzeć zdjęcia prosimy przesuwać palcem po ekranie smartfonu lub strzałkami w komputerze>>>

Dariusz Bloch