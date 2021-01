Bydgoszcz. Bliźnięta utopione w wannie. Prokurator chce, by matka trafiła do zakładu psychiatrycznego

- Prokurator skierował do sądu wniosek o umorzenie połączony z zastosowaniem środków zabezpieczających - mówi prok. Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Sąd jeszcze nie podjął decyzji w sprawie 40-letniej bydgoszczanki, która została zatrzymana w lutym 2020 roku w związku ze śmiercią jej dwojga małych dzieci. Orzeczenie, kiedy zapadnie, formalnie zamknie sprawę prowadzoną przez bydgoskich śledczych.

- Pierwotna myśl, która towarzyszyła kwalifikacji tego czynu, była taka, czy mamy do czynienia z dzieciobójstwem - wyjaśnia prok. Marszałkowski. - Tego przestępstwa jednak nie konstytuuje fakt, że jedna osoba jest rodzicem, a druga dzieckiem, tylko fakt, że do zabójstwa dochodzi w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. To znaczy, poród wywiera taki wpływ na psychikę rodzącej kobiety, że ona dopuszcza się tego czynu. Istniała możliwość - tłumaczy śledczy - że biegli będą uważali, iż należy przyjąć, że takie zjawisko nastąpiło. Stwierdzili jednak, że w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją.