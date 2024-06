Bydgoszcz wodnym centrum Polski. Największa na świecie konferencja poświęcona drogom wodnym rozpoczęła się nad Brdą

Sharon Leighton, prezes WCC podkreślała: - Kiedy byliśmy tu parę lat temu i rozmawialiśmy o przygotowaniach do tego wydarzenia, na miejscu spotkaliśmy się z zespołem ludzi w pełni przygotowanym tematycznie, merytorycznie. To zespół, który naprawdę wie, jak wielki potencjał drzemie w Bydgoszczy i jej wyjątkowym położeniu.

Z kolei zastępca prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Krupa zaznacza: - Bydgoszcz to miasto dwóch rzek, Brdy i Wisły oraz Kanału Bydgoskiego - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - To doskonałe miejsce na goszczenie imprezy, która cyklicznie jest już organizowana od trzydziestu lat.

Dwa i pół wieku Kanału Bydgoskiego

- Fakt, że konferencja odbywa się u nas i to w tym właśnie roku, nie jest kwestią przypadku - zaznacza Krupa. - Przypada właśnie 250-lecie budowy Kanału Bydgoskiego. Jesteśmy również w trybie konsultacji społecznych, a wcześniej, po przedstawionej koncepcji zagospodarowania kanału odbyły się konsultacje między wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy, później z radami osiedli i radą ds. estetyki. Wiemy, że ten temat jest mieszkańcom bardzo bliski.

- Woda jest bardzo istotnym elementem życia turystycznego Bydgoszczy, ale i strukturalnego, gospodarczego - podkreśla z kolei Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji i członek komitetu organizacyjnego WCC nad Brdą.

World Canals Conference 2024, to wydarzenie tworzące sposobność do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz osadzenia ich w kontekście międzynarodowym. Jest również okazją do wymiany poglądów, pomysłów, a przede wszystkim poznania rozwiązań stosowanych w innych krajach w zakresie dróg wodnych. W 2019 roku wydarzenie odbyło się w Chinach, w 2021 w USA, przed rokiem w Niemczech, a już dziś wiadomo, że w 2025 r. po raz kolejny spotkanie odbędzie się w USA.

Każdego dnia konferencji, już po zakończeniu wystąpień prelegentów goście będą zapraszani na wycieczki po Bydgoszczy: w okolice Kanału Bydgoskiego, wzdłuż Brdy i między innymi do Starego Fordonu, a także Dolinę Dolnej Wisły i Brdyujście. Jednym z punktów pobytu gości bęzie również uroczysta kolacja w pałacu w Ostromecku.