Bydgoszczanin mówi: - W Lidlu po obniżce VAT jest drożej. To obniżka? Mamy komentarz sieci

- Chyba się coś w Lidlu pomyliło. Bułka ziemniaczana była za 70 groszy. Teraz po obniżce podatku VAT do 0% jest za 84 grosze, za kajzerkę płaciłem 29 grosz, a obecnie 37 groszy. Hej, Lidl, o co tu chodzi? I jeszcze mi prosto w twarz mówicie, że obniżyliście ceny? No po prostu nie wierzę i jeszcze piszecie ludziom "taniej" przy wyższych cenach niż przed "obniżka". Śmiech na sali."

Zmiany cen nie są wynikiem obniżki podatku VAT, a...

Odpowiedziała nam Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska: "Naszą strategią jest oferowanie produktów wysokiej jakości, w niskich, atrakcyjnych cenach. Wyróżnik naszej oferty stanowi bardzo atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Konkurencyjną ofertę naszych sklepów potwierdzają prowadzone regularnie, niezależne opracowania, w tym m.in. raport „Koszyk Zakupowy” przygotowany przez ASM Sales Force Agency. Z badania wynika, że rok do roku odnotowaliśmy największy spadek cen wśród sieci handlowych, obniżka wyniosła -5,13% (Raport ASM, grudzień 2021). Natomiast w kolejnym raporcie, opublikowanym w styczniu br., utrzymaliśmy pozycję lidera wśród sklepów naszego formatu oraz zajęliśmy drugie miejsce ogółem w zestawieniu wszystkich badanych sieci handlowych (Raport ASM, styczeń 2022). Na przełomie grudnia i stycznia wszyscy doświadczyliśmy znacznej dynamiki cen związanej z inflacją, rosnącymi kosztami energii, transportu i szeroko rozumianych kosztów produkcyjnych. Sytuacja ta nie ominęła kategorii pieczywa. Niemniej jednak podkreślamy, że robimy wszystko, aby zapewnić możliwie najniższe ceny produktów. W nasze działania na stałe wpisaliśmy cykliczne akcje promocyjne na produkty codziennego użytku. Wychodzimy także naprzeciw potrzebom naszych klientów, zwłaszcza dużych rodzin, które zmiany odczuwają najbardziej. Od ponad 5 lat współpracujemy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, czyli organizatorem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Dzięki temu w sklepach Lidl Polska przez cały rok, osoby posiadające Kartę mają zapewniony stały rabat 10% na aż 7 grup asortymentowych, w tym również na pieczywo z „Piekarni w sercu Lidla”. Oprócz pieczywa stałe rabaty obejmują również: świeże owoce i warzywa z „Ryneczku Lidla”, środki czystości „W5” czy produkty dla dzieci oraz wiele innych. Od kilku lat funkcjonuje także nasza aplikacji zakupowa Lidl Plus, która umożliwia dostęp do aktualnej oferty, zapewnia rabaty oraz dodatkowe kupony.Od 1 lutego 2022 roku, w związku ze zmianami w stawce podatku VAT, klienci mogą kupić taniej ponad 3000 produktów. Oznacza to, że w kieszeniach klientów zostaje więcej, ponieważ Lidl Polska „oddaje” klientom VAT, obniżając ceny artykułów od 1 lutego br. Ponadto cena części produktów została obniżona wcześniej - artykuły promocyjne, czyli te zaprezentowane w gazetce, były oferowane w niższej cenie już 31 stycznia br. Zaznaczamy, że zmiany cen nie są wynikiem nowych stawek VAT, wynikają natomiast z rosnących kosztów produkcyjnych i postępującej inflacji".