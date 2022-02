Bydgoszczanka: - Mąż narobił długów, ale to ja i syn dostaliśmy wyrok eksmisyjny. Czekamy od 2019 roku na lokal socjalny

Zobacz wideo: 500 plus. Od lutego 2022 nowy nabór - wnioski tylko online

Kobieta z synem mieszkają w bydgoskim Łęgnowie. - Zajmujemy mieszkanie komunalne - zaczyna 48-latka. - Wcześniej mieszkał z nami mąż. Od lat nam się w małżeństwie nie układało. Fakt, prawie zawsze miał robotę, ale co zarobił, to roztrwonił. Prowadzenie domu i wszystkie inne obowiązki należały do mnie.

Kobieta pracowała jako sprzątaczka w urzędzie. Gdy krewna zaproponowała jej załatwienie pracy w Irlandii, zgodziła się bez wahania. - W ten sposób mogłam uwolnić się od męża. Spakowałam syna i siebie - wspomina. - Zanim wyjechaliśmy, powiadomiłam Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy, że przez dłuższy czas w mieszkaniu nas nie będzie.

W Irlandii kobietę zatrudnił zakład produkcyjny, w chłodni.