Cabriolety w Żninie. To 5 i 1/2 Festival Cabrio w Żninie [zdjęcia, wideo]

Po raz kolejny cabriolety przyjechały do Żnina. To jest, co prawda, szósta impreza Cabrio Poland, ale przez organizatorów nazwana 5 i 1/2 Międzynarodowym Festivalem Cabrio. Te kojarzone przede wszystkim z latem auta goszczą w Żninie po raz trzeci.

Zobaczcie zdjęcia z prezentacji samochodów na żnińskim rynku: