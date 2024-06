Cała Polska na rowery! Ale turyści piesi też mają co robić w Kujawsko-Pomorskiem

Rozpoczęła się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, na którą zaprasza Aktywna Bydgoszcz. Ale to nie jedyne propozycje turystyczne w regionie na najbliższy weekend.

Jeśli chcesz wziąć udział w Pucharze Rowerowej Stolicy Polski, wystarczy ściągnąć i zainstalować na smartfonie aplikację Aktywne Miasta, wybrać miasto/gminę, dla której chce się kręcić kilometry, a w ramach samorządu odpowiednią grupę. Potem pozostaje już tylko włączyć aplikację podczas jazdy rowerem, a kilometry naliczać będą się same - czytamy na stronie www.aktywna.bydgoszcz.pl. Tam też znajdziecie szczegóły imprezy. Najbliższy rajd planowany jest w sobotę 8 czerwca na 39-kilometrowej trasie trasie Bydgoszcz - Łabiszyn. Start o godz. 10.00 ze Starego Rynku (39 km). Obowiązują zapisy. W kolejną sobotę, czyli 15 czerwca, odbędzie się rajd z Bydgoszczy do Łąk Studzienieckich w sercu Puszczy Bydgoskiej. Start o godz. 10.00 ze Starego Rynku. Do pokonania są 33 km. Powroty do Bydgoszczy we własnym zakresie. Rejestracja na rajdy rozpoczyna w każdy kolejny poniedziałek poprzedzający rajd. Limit to 150 uczestników. Opłata startowa uprawniająca do udziału w rajdzie wynosi 5 zł.

Rowerem w okolicach Bydgoszczy

TROBy - Trasy Rowerowe Okolic Bydgoszczy to projekt bydgoskiego przedsiębiorcy i jednocześnie miłośnika podróży rowerowych Krzysztofa Jurka (Logon).

Na stronie https://troby.pl/ znajdziecie 12 tras, które początek i koniec mają w Bydgoszczy. Dodatkowo, każda trasa jest opisana, podana jest łączna długość, przewyższenia oraz gotowa do pobrania w formacie GPX. Umieszczone są również ciekawe, warte zwiedzenia miejsca. Mapa będzie cały czas uzupełniana i modyfikowana.

Marsz z "Piętaszkami" na 10 km

W piątek 7 czerwca Klub Turystów Pieszych "Piętaszki" Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy zaprasza na wycieczkę z Błonia do Lotniska (10 km). Start o 19.00 z pętli autobusowej na bydgoskim osiedlu Błonie.

Impreza nawiązuje do tradycyjnego, corocznego "Marszu na 100 km w 24 godziny dookoła Bydgoszczy", który z braku mocy organizacyjnych przechodzi do historii. Piątkowy marsz będzie więc 1/10 dotychczasowej trasy.

Rodzinnie w Lasy Bielawskie

W sobotę 8 czerwca Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu "Wędrówki rodzinne z PTTK".

Spotkanie uczestników o godz. 10.00 przy pawilonie handlowym "Netto", obok skrzyżowania Szosy Lubickiej z ul. Rydygiera. 10-kilometrowa trasa wyprawy będzie wiodła częściowo szlakiem turystycznym pieszym w kolorze żółtym, potem wzdłuż brzegu Wisły do skansenu MET w Kaszczorku, dalej przez zakole rzeki Drwęcy i Lasy Bielawskie do pętli MZK przy ul. Olimpijskiej. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Marek Ruciński. Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu opisuje Szkółkę Kontenerową Bielawy... Pierwsza w kraju szkółka kontenerowa powstała w Kostrzycy (Nadleśnictwo Śnieżka) w 1992 roku. Natomiast pierwsza na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu rozpoczęła produkcję szkółka na Bielawach w 2010 roku, w lasach Nadleśnictwa Dobrzejewice. Przyjęty profil produkcji to jednoroczna sadzonka sosny zwyczajnej, której roczna produkcja docelowo ma wynosić 1 milion sztuk. W 2010 roku produkcja wynosiła 450 tysięcy.

Nazwa kontenerowa pochodzi od zespolonych doniczek (kontenerów), w których produkowane są sadzonki. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym różni się od tradycyjnego szkółkarstwa m.in. tym, że sadzonki rosną w sztucznym podłożu.

Wycieczka po Szwederowie

W sobotę 8 czerwca Turystyka Bez Filtrów i w ramach popularnego cyklu "Wycieczki po Bydgoskich Osiedlach" zaprasza na kolejny spacer, tym razem po Szwederowie. Start o godz. 10.00. Obowiązują zapisy na stronie: https://turystykabezfiltrow.com/wydarzenia/wycieczki-osiedlowe

Do Stronna i na SUP!

Także w sobotę 8 czerwca Mała kultura na świeżym z MODrzewiem zapraszają na, vol. 16. Trasa: Do Stronna i na SUP! Uczestników czeka sporo atrakcji, w tym jedna tytułowa: SUP! Będzie bowiem pływanie na deskach SUP. Spotkanie chętnych na dworcu PKP Bydgoszcz Główna o godz. 9.30. O godz. 9.45 odjeżdża pociąg Arriva do Stronna (tam o 10.02). Wędrówka ze Stronna przez las nad Jezioro Białe to 8 km.

Nad jeziorem będzie już czekała Alicja Starszak z Twin Fin Adventures z deskami SUP. Turyści zostaną podzieleni na dwie grupy po 15 par: rodzic + dziecko. Pierwsza tura par 1,5 godziny pływa po jeziorze, druga tura w tym czasie plażuje, odpoczywa, konsumuje zabrane ze sobą smakołyki. Potem druga tura wskakuje na deski, a pierwsza odpoczywa. Po pływaniu uczestnicy przejdą na przystanek do Samociążka. Autobus do Bydgoszczy podjeżdża po godz. 16.00. Można też wracać we własnym zakresie. Wycieczka jest przewidziana dla 30 par: dorosły + dziecko (do max. 10 r.ż.), koszt 75 zł za parę, za 1,5 ha pływania (płatne na miejscu). Można też wybrać się bez opcji pływania i wówczas wycieczka jest bezpłatna.

Zapisy: [email protected]

Śladami dawnych przewodników

W sobotę 8 czerwca od godziny 17.00 „Projekt Zabytek” zaprasza na spacer w ramach cyklu "Śladami dawnych przewodników".

Każda wycieczka została oparta o przewodnik turystyczny lub publikację z trasą. Pojawią się zarówno trasy starsze, takie z początku XX wieku, ale nie zabraknie także tras stworzonych w XXI wieku.

Zbiórka: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (klaryski) ul. Gdańska 2. Temat: Gdańska historycznie I. Koszt: 15 zł.

Informacje i zapisy u organizatora, tel. 693 379 476, e-mail [email protected]

Tajemnicza Osowa Góra

W niedzielę 9 czerwca odbędzie się spacer z przewodnikiem z cyklu „Zostań Turystą w swoim mieście". Temat: „Tajemnicza Osowa Góra”. Zbiórka o godzinie 10. 00 na parkingu przy Netto (Bydgoszcz ul. Kolbego). Przewodnik Piotr Weckwerth, tel. 884 002 977.

Gzuby na spacerze

W niedzielę 9 czerwca od godziny 10.00 „Projekt Zabytek” zaprasza na spacery z dziećmi w ramach cyklu "Gzuby na spacerze – rodzinne spacery po Bydgoszcz".

Najmłodsi będą poznawać historię miasta poprzez zagadki, zabawy i zadania. Natomiast rodzice dowiedzą się ciekawostek z historii miasta nad Brdą. Zbiórka: Przy muralu Andrzeja Szwalbe naprzeciwko dworca PKP Bydgoszcz Główna. Temat: Śródmiejskie tajemnice. Podczas tej wyprawy uczestnicy odkryją największą część miasta i zgłębią jego tajemnice matematyczne oraz historyczne. Przemierzając ulice, częściowo będą podążać szlakiem Mariana Rejewskiego, poznając jego niezwykłe osiągnięcia. Zobaczą także stare napisy na budynkach, które kryją w sobie historię minionych czasów. Koszt: 10 zł dorośli/ 15 zł dzieci.

Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora, tel. 693 379 476, e-mail [email protected]

„Bycza Niedziela w Fordonie”

W niedzielę 9 czerwca Klub Turystów Pieszych „Piętaszki” Oddziału Miejskiego PTTK w Bydgoszczy zaprasza na wycieczkę: ”Bycza Niedziela w Fordonie”. Zbiórka o 10.00 na przystanku tramwajowym Łoskoń. Przejście do wiaty, dalej wzdłuż starorzecza i wałem wiślanym, z ewentualnym plażowaniem nad Wisłą (nowe bulwary). Zakończenie w Starym Fordonie lub dalej w Fordonku. Organizator: Elżbieta Selbka.

Śladami osadnictwa menonitów

W niedzielę 9 czerwca w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie” odbędzie się wycieczka rowerowa. Temat: „Śladami osadnictwa menonitów". Trasa: Chełmno - Nowe Dobra – Klamry - Wielkie Łunawy -Podwiesk - Chełmno. Długość trasy ok. 37 km. Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 11.00 przed chełmińskim ratuszem. Wycieczkę poprowadzi przewodnik Tomasz Budzyński. * Propozycje wycieczek pochodzą z Bydgoskiego Informatora Turystycznego (BIT) nr 971.

Wideo Najbardziej samotny człowiek na świecie