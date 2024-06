Zmiana pogody w Kujawsko-Pomorskiem. Zrobi się nieco chłodniej, a burze na jakiś czas odejdą

Przez wiele ostatnich dni, w tym w poniedziałek, aura w naszym regionie była bardzo dynamiczna - na zmianę świeciło gorące świeciło i nadciągały ciężkie chmury, z których spadały ogromne ilości wody, a niebo przeszywały błyskawice. Taką pogodę powodował sięgający Polski płytki niż i wilgotne masy powietrza.

- Przed nami spokojniejsze dni. Zza chmur dość często zaświeci słońce i przeważać będzie pogoda bezopadowa. Najcieplejszym dniami tygodnia będą poniedziałek i środa kiedy to temperatura powietrza powinna wzrosnąć do około 24 stopni - będzie bardzo ciepło. W pozostałych dniach temperatura będzie wzrastać do 20-23 stopni, czyli będzie ciepło – opisuje sytuację pogodową w regionie synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl