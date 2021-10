Całkowity zakaz odwiedzin w szpitalu w Chełmnie. Chorych na COVID i grypę przybywa

- Nie wiem, ile z tych osób otrzymuje pozytywny wynik, ale obecnie na wymazy przychodzi od 8 do 25 osób dziennie - wyjaśnia dyrektor chełmińskiej lecznicy. - W lipcu i sierpniu bywały dni, że wymazów nie robiliśmy żadnych.

Jednocześnie dyrektor Ossowska zachęca do szczepień. W szpitalu jest możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19 bez wcześniejszej rejestracji - praktycznie można przyjść "z ulicy". W piątek (8.10.2021) można to zrobić od godz. 8 do 14.