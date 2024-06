Cecylia Zielińska z Więcborka skończyła 102 lata. Niestraszna jej ciężka praca - zdjęcia

Cecylia Zielińska urodziła się 3 czerwca 1922 roku we wsi Lipno (województwo mazowieckie). Tam mieszkała, chodziła do szkoły i pracowała. W 1952 roku wyszła za mąż. Pracowała jako ekspedientka w miejscowym sklepie spożywczym GS w rodzinnej miejscowości. Prowadziła również małe gospodarstwo rolne. Urodziła dwójkę dzieci: córkę i syna. W 1976 roku owdowiała. Po dekadzie samotnego życia przeprowadziła się do Więcborka, gdzie zamieszkała z rodziną córki. Jest bardzo zżyta ze swoimi bliskimi. Doczekała się czworga wnuków i siedmiorga prawnuków.