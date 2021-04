Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Na ulice miasta wyjedzie londyński muzyczny autobus

Londyński autobus na ulicach Sępólna

Instruktorzy wpadli na pomysł, że jeśli przez pandemię widzowie nie mogą uczestniczyć w koncertach, to koncerty przyjadą do widzów. Na ulicach miasta pojawi się londyński, czerwony, piętrowy autobus. Do tego muzyczny.

Przygotowywany jest koncert, w którego repertuarze znajdą się przeboje z kolejnych sześciu dekad, od lat 60-tych począwszy, do czasów współczesnych. Pracownicy… to znaczy artyści, występować będą na platformie urządzonej na piętrze londyńskiego autobusu.