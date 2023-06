Ceny spadły. Ile wyniesie inflacja na koniec 2023 roku? Strefa Biznesu rozmawia z Gabrielą Masłowską, członkiem RPP

W Polsce, podobnie jak w wielu innych gospodarkach, inflacja spada. W maju, według wstępnych danych, obniżyła się do 13 proc., a więc do poziomu najniższego od ponad roku. Zgodnie z naszymi prognozami, trwa więc proces dezinflacji. Przypomnę, że jeszcze w lutym bieżącego roku inflacja przekraczała 18 proc. - mówi Gabriela Masłowska.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest nadal bardzo dobra. Stopę bezrobocia mamy - ex aequo z Czechami - najniższą w Europie. To bardzo dobra wiadomość, że Polaków nie dotyka problem braku pracy. Inflacja spada, w maju obniżyła się do 13 procent - mówi w rozmowie ze Strefą Biznesu Gabriela Masłowska, członek Rady Polityki Pieniężnej.

RPP ostatni raz podniosła stopy procentowe we wrześniu 2022 r. Główna stopa referencyjna wynosi od tego czasu 6,75 proc. Kiedy można spodziewać się obniżki stóp procentowych? Czy to może stać się jesienią? Od czego będzie zależeć ewentualna obniżka?

Jeśli chodzi o przyszłe decyzje NBP, to będą one zależne od napływających danych, w szczególności od perspektyw inflacji i koniunktury. Proces obniżania inflacji będzie postępował i być może w ostatnim kwartale tego roku możliwe będą obniżki stóp, które ulżą zadłużonym kredytobiorcom oraz będą wspierać wzrost gospodarczy. Będzie to jednak możliwe dopiero, gdy będziemy mieli pewność, że inflacja została opanowana i spada w kierunku celu inflacyjnego NBP. Nadal będziemy dążyli więc do trwałego obniżenia inflacji, a jednocześnie nadal będziemy starali się by nie odbywało się to kosztem wzrostu bezrobocia i nadmiernego ograniczenia tempa wzrostu polskiej gospodarki. Obecnie utrzymujemy stopy na niezmienionym poziomie. Cały czas jesteśmy zdeterminowani do obniżenia inflacji w średnim okresie i nie sygnalizujemy końca cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Inflacja w ostatnich miesiącach wyraźnie spadła, ale roczna dynamika cen jest nadal wysoka. Jest więc zbyt wcześnie, aby dyskutować o obniżkach stóp. Najpierw musimy mieć pewność, że inflacja obniży się do celu NBP.

Ile może wynieść inflacja na koniec 2023 roku?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych gospodarkach, inflacja spada. W maju, według wstępnych danych, obniżyła się do 13 proc., a więc do poziomu najniższego od ponad roku. Zgodnie z naszymi prognozami, trwa więc proces dezinflacji. Przypomnę, że jeszcze w lutym bieżącego roku inflacja przekraczała 18 proc. W ciągu trzech miesięcy obniżyła się zatem o ponad 5 punktów procentowych. W maju poziom cen ogółem nie zmienił się względem poprzedniego miesiąca. Oczywiście, roczny wskaźnik inflacji cały czas jest podwyższony, ponieważ odzwierciedla on statystyczne efekty wcześniejszych wzrostów cen. Tak jak oczekiwaliśmy, dezinflacja w Polsce obejmuje coraz szersze spektrum dóbr. Wyraźnie spadać zaczęła nie tylko dynamika cen energii czy żywności, ale co ważniejsze, również inflacja bazowa. Dostępne informacje wskazują, że w nadchodzących miesiącach i kwartałach proces spadku inflacji, w tym bazowej będzie kontynuowany.

Jakie są teraz największe zagrożenia dla polskiej gospodarki?

Nasza gospodarka doświadczyła szybkiego i silnego ożywienia po światowej recesji związanej z pandemią. Tak jak się spodziewaliśmy w marcowej projekcji, ostatnio dynamika aktywności gospodarczej spowolniła. W I kwartale 2023 roku roczna dynamika PKB była nieznacznie ujemna. Niewielki spadek PKB w ujęciu rocznym to skutek bardzo silnego wzrostu PKB rok wcześniej, kiedy został on napędzony gromadzeniem zapasów. Nieco słabsze dane dotyczące aktywności gospodarczej, w tym konsumpcji, są dobrą informacją z punktu widzenia obniżania się inflacji, bo niższy popyt oznacza, że presja na wzrost cen w gospodarce jest mniejsza. Jednocześnie spadkowi konsumpcji towarzyszył w I kwartale wzrost inwestycji, o 5,5 procent w ujęciu rocznym, które przyczyniają się do rozbudowy mocy wytwórczych polskiej gospodarki. W Polsce realizuje się więc scenariusz tzw. miękkiego lądowania, czyli stopniowego spadku inflacji w warunkach łagodnego i przejściowego osłabienia dynamiki PKB. To najlepsza droga wyjścia polskiej gospodarki z okresu wysokiej inflacji.

PKB Polski był w pierwszym kwartale tego roku wyższy o około 11 proc. niż bezpośrednio przed pandemią (w 4. kwartale 2019 r. - red). Było to też więcej niż w wielu innych krajach europejskich. Pokazuje siłę narodowej gospodarki. Tym bardziej, że w niektórych gospodarkach UE, w tym u naszych sąsiadów i dwóch największych odbiorców naszego eksportu, czyli w Niemczech i Czechach, PKB w I kwartale 2023 r. był niższy niż bezpośrednio przed pandemią.

Liczba zatrudnionych w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 17 mln. Rośnie liczba osób aktywnych zawodowo, m.in. na Kujawach i Pomorzu, gdzie mamy 65,9 proc. pracujących panów i 51 proc. pracujących pań. Co powoduje, że coraz więcej ludzi pracuje?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest nadal bardzo dobra. Stopa bezrobocia w Polsce - jest ex aequo z Czechami - najniższa w Europie. To bardzo dobra wiadomość, że Polaków nie dotyka problem braku pracy. Nasza gospodarka w pełni wykorzystuje dostępne zasoby pracy i dzięki temu szybciej się rozwija, a jednocześnie zachowana jest spójność społeczna. Mocny rynek pracy umożliwił także szybką integrację dużej liczby uchodźców z Ukrainy, którzy schronili się w naszym kraju przed agresją Rosji.

Globalny silny wzrost cen żywności i energii, a także wielu innych dóbr obniżył siłę nabywczą wynagrodzeń w większości krajów. Dotyczy to także Polski. Spadek realnych wynagrodzeń był w Polsce w 2022 r. zauważalnie niższy niż w większości państw UE. Co więcej, już w I kwartale bieżącego roku poziom przeciętnego wynagrodzenia - po odsezonowaniu - zwiększył się w ujęciu realnym wobec poprzedniego kwartału. Prognozy wskazują na dalszą odbudowę realnych płac.

Inflacja i spadające dochody konsumentów powodują, że ograniczają oni swoje wydatki. Jakie to ma przełożenie na kondycję producentów?

Spadek popytu konsumpcyjnego, który obserwujemy od kilku miesięcy, wynika z kilku zjawisk: nadal wysoki poziom inflacji ograniczał realną siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych. Wzrost stóp procentowych i pesymistyczne nastroje konsumentów, intensyfikowane przedłużającą się niepewnością związaną z agresją na Ukrainę, przekładały się na niższą skłonność do konsumpcji. Obniżenie dynamiki konsumpcji prywatnej w ujęciu rok do roku jest również związane z przepływami uchodźców z Ukrainy. Najsilniejszy napływ uchodźców - i związane z nim wzmożone wydatki - występowały w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. Obecnie część Ukraińców wróciło na Ukrainę, cześć wyjechało do innych krajów. W danych o sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach widzimy w szczególności ograniczenie zakupów dóbr użytku trwałego (meble, sprzęty RTV/AGD) i półtrwałego (książki, prasa), ale również, w mniejszej skali, spożycia produktów pierwszej potrzeby (żywność czy farmaceutyki). Zmniejszenie popytu konsumpcyjnego utrudnia przerzucanie kosztów na konsumentów i podnoszenie marż przez producentów. O ile w sektorze usług takie możliwości jeszcze istnieją, to spadek sprzedaży detalicznej wskutek niższych dochodów realnych sprzyjać będzie obniżaniu się marż przedsiębiorstw i dynamiki cen towarów przemysłowych w nadchodzących miesiącach. *Gabriela Masłowska - polska polityk, ekonomistka, nauczycielka akademicka, posłanka na Sejm IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej.

