W NBP w Bydgoszczy za darmo zamienisz bilon na banknoty. Zobaczcie materiał wideo

- Przychodzimy do oddziału z monetami, nie muszą być posortowane, ale, żeby nie znalazły się w nich zanieczyszczenia, bo mogą one doprowadzić do zacięcia maszyny - powiedział nam Krzysztof Kowalczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego. - Monety wsypujemy do urządzenia, które je następnie przelicza, a komunikat poinformuje, jaką kwotę zdeponowaliśmy.