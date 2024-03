Ceny wycieczek szkolnych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego: przyszykuj 200 albo ponad 2000 złotych

Dojazd indywidualny

Kto chce jechać w góry - i to po taniości - temu wystarczy nawet 200 zł. Tyle kosztuje chociażby wyjazd na trzy dni do Rudaw Janowickich niedaleko Jeleniej Góry. Młodzież wybrała pociąg, a na miejsce noclegów - schronisko turystyczne. Obiad jest na miejscu, natomiast śniadania i kolacje należy samemu przygotować.

Jeżeli dzieciaki planują wyjazd zagraniczny, muszą przyszykować przeważnie jeszcze raz tyle gotówki. Przykładowo: czterodniowa wycieczka do Pragi to ubytek w portfelu przynajmniej 900 zł. Cena zawiera transport autokarem, koszty noclegów ze śniadaniami. Gdy dzieci i młodzież doliczą wstępy do zabytków w stolicy Czech czy na basen oraz usługę przewodnika, trzeba dodać jakieś 300 zł.

Jak nie trzeba kontrolować stanu portfela, można wybrać wycieczkę w wersji na bogato. Wyjazd z klasą, a w planach Barcelona, Girona i Awinion stanowi wydatek 2450 zł. To na tydzień, z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem w hostelach plus dojazdem autokarem.

Spotkanie w terenie

Kto myśli, że wycieczka szkolna to jedynie przyjemność, ten jest w błędzie. Taka podróż plus zwiedzanie grupowe ma łączyć przyjemne z pożytecznym. Co do zasady, jest metodą nauczania, akurat w plenerze, oraz wychowania uczniów. A propos wychowania - wybrani nauczyciele zastanawiają się, czy szkoła, w ramach konsekwencji za łamanie zasad szkolnych i w ogóle za nieprawidłowe zachowanie, może zabronić uczniowi udziału w wycieczce. Otóż nie może. Uczeń, nawet sprawiający kłopoty wychowawcze, nie może zostać wykluczony z wycieczki. Tego rodzaju wyjazd to głównie integracja i nie wolno pominąć żadnego dziecka. Ponadto nauczyciel nie może odmówić uczniowi przewlekle choremu udziału w wycieczce, jeśli stan zdrowia tego dziecka pozwala mu na uczęszczanie do szkoły, a rodzice ucznia wydali pisemną zgodę na jego udział w wycieczce.