Charzykowy - tłumy na plaży w upalny wakacyjny dzień. Ropę z wody usunęli strażacy

Wczoraj (19.07.2022) po południu na plaży nad Jeziorem Charzykowskim były tłumy. Pogoda i nastroje w Charzykowach dopisywały, ponieważ po kilkunastu godzinach zamknięcia kąpieliska, chojnicki Sanepid zdecydował o ponownym dopuszczeniu go do użytkowania. Zbiegło się to z tym, że w nasz region powróciły upały, tym bardziej więc wszyscy lubiący odpoczywać nad wodą, ochoczo z tej możliwości korzystali.