Takie atrakcje czekają w wakacje 2023 w Charzykowach. Tak wypoczniesz nad Jeziorem Charzykowskim

Wypoczynek nad Jeziorem Charzykowskim

Charzykowska plaża tętni życiem od rana do wieczora. Nie brakuje mieszkańców, turystów, żeglarzy, zorganizowanych grup, jak i osób, które wpadają tu przejazdem, bo - jak same mówią słyszały, że warto tu chociaż zajrzeć. Jachty i łódki miłośników żeglowania wypełniają niemal w całości Port Jachtowy Charzykowy. Pogoda tego lata sprzyja relaksowi. Jest dużo słońca, więc mieszkańcy i turyści korzystają też z dobrodziejstwa leniwego wypoczynku na plaży nad jeziorem. Plaża to przecież świetne miejsce do spotkań rodzinnych i towarzyskich.