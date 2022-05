Chcą sprzedać w internecie małe auta "bez prawka". Nie ma aut "bez prawka"! To oszustwo?

Ogłoszeniodawca oferuje do sprzedaży małe, lekkie autka, niekiedy zwane mikrosamochodami. Zgodnie z przepisami to takie, których masa w wersji typowo pasażerskiej nie może przekraczać 400 kg, zaś służącej do przewozu towarów 550 kg. Maksymalna moc użyteczna silnika nie może przekraczać 20,4 koni mechanicznych (15 kW).

- Moja znajoma jeździ takim autkiem do pracy i przyznaje, że nie posiada prawa jazdy. Twierdzi, że na „takie coś” nie potrzeba uprawnień. Musi jednak obawiać się kontroli policyjnej, bo korzysta z bocznych, wiejskich dróg. Chyba nie za bardzo ma pojęcie o przepisach, bo niedawno wymusiła na mnie pierwszeństwo przejazdu. Milimetry brakowały do stłuczki – opowiada nam pani Agnieszka z powiatu inowrocławskiego.

Na forach internetowych toczy się dyskusja o tym, czy małym autkiem można kierować bez żadnych uprawnień, skoro tak twierdzi wystawiający je na sprzedaż.