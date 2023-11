Chełmnianie dopytują, czy powstanie blok wielorodzinny na ul. Rycerskiej w Chełmnie. Prace przerwano, na budowie nie widać nikogo

Jak mówi zastępca burmistrza Chełmna, obecnie trwają przygotowania do prac związanych z ustawieniem platformy roboczej - tj.: wzmocnienia istniejącego terenu pod ciężki sprzęt za pomocą specjalnie dobrych frakcji i ich stosownego zagęszczenia.

- Od kolejnego tygodnia wykonawca przystąpi do prac ziemnych w asyście archeologów, ponieważ cały czas toczą się badania archeologiczne, z uwagi na to że budynek zajmuje się w ścisłej strefie konserwatorskiej - dodaje Piotr Murawski. - Termin zakończenia robót zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2025 roku, ale jest uzależniony od wyników badań archeologicznych prowadzonych zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace prowadzone są z bardzo dużą ostrożnością, w związku z lokalizacją w sąsiedztwie zabytkowych obiektów. Finalnym efektem będą 44 mieszkania komunalne. To pierwszy wybudowany przez miasto budynek z mieszkaniami komunalnymi w tym tysiącleciu. To również realny krok w poprawie sytuacji mieszkaniowej w Chełmnie. Za realizację inwestycji odpowiada Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. Był to pierwszy powołany w naszym województwie SIM, jak również czwarty w kraju.