Chełmno. Bohaterskich kadetów upamiętniono dziś w jednostce wojskowej w Chełmnie. Zdjęcia

Uroczystość, na terenie 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie, odbyła się z udziałem dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. Artura Dębczaka. W trakcie obchodów nastąpiło wręczenie chorągwi Korpusu Kadetów. Było to symboliczne nawiązanie więzi pomiędzy etosem przedwojennego środowiska kadetów i nawiązującymi do tej tradycji uczniami Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Uczniowie szkoły oddali hołd kadetom II Rzeczypospolitej.