Chełmno - cz. 2 - koncerty, zabawy na zakończenie lata 2020. Na scenie: Renata Przemyk, Leski - zdjęcia

Wieczorem sceną zawładnął Leski. Leski, czyli Paweł Leszoski, to wokalista, gitarzysta, kompozytor i tekściarz. Debiutował albumem „Splot” w 2015 roku i od tego czasu kojarzony jest z muzyką z pogranicza indie folk i dream pop. Jeszcze w tym samym roku otrzymał „Mateusza Trójki” w kategorii „Debiut”, a w 2016 roku znalazł się wśród nominowanych do nagrody „Fryderyk” , również w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Artysta znany jest przede wszystkim z emocjonalnych tekstów i hipnotycznych melodii. Tym razem postanawia być - jak sam określa - tak blisko słuchacza, że „bliżej się nie da” i wyrusza na kameralne, intymne koncerty.

Renata Przemyk i Mężczyźni w Chełmnie

Potem przyszedł czas na koncert Renaty Przemyk i Mężczyzn na chełmińskim rynku. Najbardziej znane i najciekawsze piosenki Renaty Przemyk w specjalnie zaaranżowanych wersjach, w duetach z Mężczyznami. Autorka i wykonawczyni niezmienna w swojej zmienności, niestrudzona poszukiwaczka form i stylistyk, świadomie i kunsztownie przekuwająca na scenie to, co intymne, w to, co wyzwala zbiorowe emocje. Obecna w naszych uszach, oczach i wyobraźni od trzech dekad, z okazji jubileuszu zaprosiła na scenę Mężczyzn. Premiera płyty 4 września 2020! Idea jest oczywista jak status artystki, którą zesłał Bóg, na polskiej scenie piosenki artystycznej: trzynaście ikonicznych utworów w trzynastu nowych aranżacjach, często znacząco odmiennych od oryginałów. Przygotowanych przez przedstawicieli elity młodego pokolenia producentów i autorów, a współzaśpiewanych z Renatą Przemyk przez dżentelmenów w różnym wieku. Utwór „Bo jeśli tak ma być” artystka zaśpiewała z Leski.