Chełmno - Grubson i Myasta na chełmińskiej scenie na zakończenie lata 2020 - zobaczcie zdjęcia

Kto zagrał? Pierwszego dnia nad Jeziorem Starogrodzkim wystąpił Grubson Soundsystem Jarecki, DJ BRK. Jako support na scenie pojawili się: Myasta i Metrowy x Wujek Marek.

GrubSon to producent, raper, wokalista.Artystyczna droga którą pokonał może być mierzona tylko w ilości koncertów i przebytych kilometrów, a obecnie każdy jego koncert to prawdziwe muzyczne wydarzenie, szczególnie dla tych którzy kojarzą go tylko jako artystę związanego ze środowiskiem hip-hopowym. Ma na swoim koncie zarówno złote jak i platynowe płyty za swoje Albumy.

W piątkowy wieczór to właśnie Myasta były największą gwiazdą.

Okazało się bowiem, że otrzymali radosną nowinę o tym, że razem z Czwórką, Agencją Muzyczną Polskiego Radia, STOART - Związkiem Artystów Wykonawców i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wydadzą płytę, nakręcą klip, zagrają koncert - na żywo w radiu. Spełnili marzenie choć pokonanie 328 innych zespołów było wielkim wyzwaniem i jest ogromnym osiągnięciem. Tym bardziej iż zwycięzców wytypowało jury złożone z samych fachowców.