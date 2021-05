Chełmno. Konkurs taneczny - weź udział i wygraj nagrody

Krok 1 to nauka choreografii przygotowanej przez instruktorów do utworu: On my mind (Do You Dance?) – Diplo SIDEPIECE. Wideo z układem dostępne jest na stronie internetowej www.chdk.pl oraz na portalu Facebook ChDK.

Dowolny styl tańca, nagranie w poziomie

Krok 2 to dokończenie układu według własnej choreografii. Liczy się kreatywność i wyobraźnia. W konkursowym zadaniu dozwolony jest każdy styl taneczny. Nagranie można wykonać w dowolnej lokalizacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dom, ogród, przestrzeń otwarta). Nagrany film konkursowy musi być wykonany z jednego ujęcia, bez cięć i montażu, preferowany obraz nagrany w poziomie.

Zapowiedź z choreografią instruktorów z ChDK - poniżej