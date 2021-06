Chełmno. Sukces mażoretek, ZPiT Pomorze i chóru z Chełmińskiego Domu Kultury. Zdjęcia

W miniony weekend Mażoretki wzięły udział w I online Mistrzostwach Polski Mażoretek MIA organizowane przez MIA Polska. I zdobyły tytuł II wicemistrza Polski Mażoretek w kategorii średnie grupy baton juniorzy.

Z kolei Chór Collegium Cantorum Chełmińskiego Domu Kultury pod dyrekcją Michała Rajewskiego wyśpiewał trzecie miejsce na VIII International Vocal and Choral On-line Competition and Festival VICTORIA in Kyiv, Ukraine. To już kolejny międzynarodowy sukces artystyczny chełmińskiego chóru.

Z sukcesu cieszy się także grupa reprezentacyjna ZPiT Pomorze, która zajęła pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Power Folk, organizowanym przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach. Tancerze zaprezentowali krakowiaka. Natomiast grupa młodsza, w swojej kategorii wiekowej, wywalczyła trzecie miejsce - prezentując tańce Górnego Śląska.