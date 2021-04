Chełmno. Mariusz Kędzierski, były burmistrz Chełmna, zdradza co wydarzyło się 9 lat temu

Tutaj pisaliśmy o remoncie starówki Chełmna

- Nie pamiętam dokładnie, ale na wszystkie zadania z tego projektu "Ochrona dziedzictwa" udało nam się wtedy pozyskać jakieś 6 milionów Euro! Realizacja trwała kilka lat. I bywało, że wszyscy - ja na pewno - byliśmy mocno zaskoczeni rozwojem sytuacji - przyznaje Mariusz Kędzierski. Były burmistrz wspomina zwłaszcza jedną, "wybuchową" sytuację, z której powstał cały ciąg zdarzeń. - Pamiętam, 2012 rok. Cały rynek rozgrzebany, akcja z przenosinami targowiska - tego za ratusza na ten za dworcem, a tu przychodzi pracownik i oznajmia mi, że pod płytą w samym sercu rynku znaleźli niewybuchy, kości i elementy umundurowania żołnierzy radzieckich. I co robić? Mamy w końcu w Chełmnie saperów, to zadzwoniłem do dowódcy jednostki i pomyślałem, że coś zrobią. A szef jednostki odpowiada, że saperzy są właśnie w drodze na jakieś pokazy . Przekonałem go, że pokazy pokazami, ale tu są teraz bardziej potrzebni, bo mamy pod płytą rynku pociski, granaty. Zawrócił więc tę ekipę.

Na tym jednak problem się nie skończył. O znalezisku dowiedział się bowiem jeden z mieszkańców Chełmna, znany burmistrzowi - i nie tylko - z tego, że z pasją oddawał się zbieractwu staroci - nie żeby starych książek czy starodruków, ale niewybuchów.

- Jakiś czas wcześniej w kamienicy należącej do tego mieszkańca działali saperzy, policjanci, ponieważ przypadkiem odkryto, że zebrał w niej prawdziwy arsenał - dodaje były burmistrz Chełmna. - Były granaty, pociski z okresu II wojny św. Żołnierze powiedzieli mi wtedy, że było tego tyle, że mogłoby jedną czwarta Chełmna wysadzić w powietrze. Dobrze to zapamiętałem. Jakież było moje przerażenie, gdy przyszedłem na rynek a w tej dziurze, gdzie pracowali saperzy siedział ten mieszkaniec, a przy nim w kartonie niewybuchy! Zapytałem co tam robi, na co on, że pomaga wynosić znaleziska. A tam granaty z zardzewiałymi zawleczkami, pociski, szkielety żołnierzy radzieckich, ich umundurowanie - paski, buty. Z całą mocą zapewniłem miłośnika niewybuchów, że dziękujemy za jego pomoc i ma natychmiast opuścić to miejsce. Zostawiając, oczywiście, karton granatów! Dobrze, że nadszedłem w tym czasie! Wyobraziłem sobie patrząc na niego, że mógł ten karton zanieść do piwnicy w swojej kamienicy i kontynuować pasję zbieractwa. W tym czasie zobaczyć postępy prac przyjechał też marszałek Piotr Całbecki. Jak to wszystko zobaczył to tylko powiedział: "O Boże, co tu się dzieje!"