Chełmno. Pieniądze na remonty ulic w Chełmnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zdjęcia

- W tegorocznym rozstrzygnięciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,17 mln złotych na remont ulic: Dominikańskiej, Klasztornej oraz części ul. 22 Stycznia - mówi Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. - Ta ostatnia ulica zostanie wyremontowana na odcinku od Klasztornej do Toruńskiej oraz od Wodnej do Poprzecznej. Zakres prac objętych dofinansowaniem obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej ze stabilizacją dla ulic: Dominikańska - od Wodnej do Franciszkańskiej, Klasztorna - od Biskupiej do 22 Stycznia oraz 22 Stycznia.

W tym zakresie inwestycji prace dotyczą wyłącznie nawierzchni asfaltowych. Pozostały zakres - narożnik przy Klasztorze Sióstr Miłosierdzia, czyli ul. Dominikańska - od Franciszkańskiej do Klasztornej oraz ul. Klasztorna - od Dominikańskiej do Biskupiej, obejmuje kompleksową przebudowę drogi oraz chodnika. Zostaną tutaj zastosowane nawierzchnie kamienne, w układzie podobnym do zastosowanego na rynku kostka kamienna na jezdni, płyty granitowe na chodniku, z opaską z kamienia.