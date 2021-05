Chełmno. Pierwsze spotkanie Chełmińskiej Rady Biznesu. Zobaczcie zdjęcia

Chełmińska Rada Biznesu to organ opiniodawczo-doradczy miasta, który rozpocznie działalność w mieście z inicjatywy burmistrza Artura Mikiewicza. ChRB tworzyć będą przedsiębiorcy z miasta, którzy uczestnicząc w działaniach Rady reprezentować będą środowisko lokalnego biznesu poprzez m.in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Chełmna i zarządzeń burmistrza związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, współdziałanie przy tworzeniu strategii rozwoju gospodarczego, w tym Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego oraz Strategii Rozwoju Miasta, wspieranie promocji inwestycyjnej miasta, informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego.

Żołnierze - weterani dopłynęli kajakami do Chełmna. Płyną dla Arka Urbańskiego. Zdjęc

Do członkostwa w ChRB zapraszają wszystkich przedsiębiorców z miasta.

- Każdy głos jest na wagę złota - mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. - Zdecydowanie obie strony miały poczucie, że to spotkanie było potrzebne. Mamy wspólny cel - to rozwój gospodarczy miasta. Przedstawione przez nas wątki wpisały się w oczekiwania przedsiębiorców. Utwierdziliśmy się, że współpraca jest potrzebna, wzmocniliśmy już istniejące zaufanie do siebie. Poza tym, niektórzy przedsiębiorcy nie znali się, mieli wiec okazję się poznać.