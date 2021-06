Chełmno. Seniorzy, ten program jest dla was. Ruszycie do sali gimnastycznej?

W związku z tym Powiat Chełmiński w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w programie profilaktyki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania upadkom dla seniorów województwie kujawsko-pomorskim”.

Wykwalifikowany trener poćwiczy z seniorami

Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z powiatu chełmińskiego i finansowany przez te samorządy. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie deklaracji uczestnictwa. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu edukacyjnym i poddani zostaną badaniu kwalifikacyjnemu. Grupa 15 osób uczestniczyć będzie w bezpłatnych zajęciach aktywności fizycznej podnoszących sprawność pod okiem wykwalifikowanego trenera. Zajęcia będą odbywały się trzy razy w tygodniu do 45 minut, w Sali Gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie, przy ul. Dworcowej 20/22. Planowany termin zajęć to od września do grudnia br.