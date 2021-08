Chełmno. Starostwo Powiatowe szykuje projekty do dofinansowania z Polskiego Ładu

Jak mówi starosta, przygotowują projekty o wielkich rozmiarach, jak np. przebudowa sieci powiatowych dróg.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie stara się o miliony

- Staramy się zrobić duże projekty, które pozwolą sięgnąć po duże pieniądze na wielkie i ważne inwestycje - mówi Zdzisław Gamański, starosta powiatu chełmińskiego. - Jeden z nich to przebudowa sieci dróg w powiecie chełmińskim. W sumie chodzi o ponad 100 km nawierzchni do modernizacji. Wartość tego zadania to 38 mln złotych, a dofinansowanie ma wynieść 95 procent. Tylko 5 procent z tego dokładać ma samorząd. Realizacja tego projektu zapewniłaby nam przebudowę dużych ciągów komunikacyjnych.