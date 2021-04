Chełmno. W szklarni miejskiej - tysiące kwiatów do wysadzenia na skwerach, plantach. Zdjęcia

Jak co roku miasto zostanie ukwiecone przez pracowników naszej zieleni miejskiej kwiatami, które - co nie wszyscy jeszcze wiedzą, dlatego warto to za każdym razem podkreślać - samodzielnie hodują w miejskim ogrodzie za budynkiem Urzędu Miasta Chełmna.

Aż 52 tys. kwiatów ozdobi same już dywany kwiatowe w Chełmnie

- Każdego roku po ustaniu przymrozków, czyli po tzw. „zimnej Zośce” zaczyna się ukwiecanie przestrzeni miasta, przeważnie w drugiej połowie maja - m.in. parków, skwerów, ulic, rynku, ul. Grudziądzkiej, wjazdów do miasta, terenu przez kościołem św. Ducha - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Chełmna. - Tak będzie również w tym roku. Według przygotowanych na ten rok projektów dywanów kwiatowych szacowana liczba sadzonek, które już wkrótce zobaczymy na mieście, to niemal 52 tysiące kwiatów, i ponad 20 gatunków m.in. begonie, aksamitki, irezyny. Podkreślę, że chodzi o same dywany kwiatowe, nie wliczają się tu m.in. wymienione wcześniej skwery, uliczne donice kwiatowe itd. Sadzonek będzie więc znacznie więcej. Ta liczba obrazuje, na jaką skalę własną produkcję prowadzą pracownicy zieleni miejskiej.