Chełmno. Żołnierze - weterani płyną kajakami dla Arka Urbańskiego z Chełmna. Zdjęcia

Gmina Chełmno. Pierwsza jednostka strażacka w powiecie ma quad! Zdjęcia

Pierwszy strażacki quad już zaparkował w swoim garażu. To miejsce to remiza OSP w Nowejwsi Chełmińskiej. "Pomorska" już w styczniu informowała, że strażacy planują zakup quada na wyposażenie jednostki. Zapraszamy do obejrzenia jego przyjęcia w jednostce.