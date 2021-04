Chłopczyk wpadł do szamba. Jak zabezpieczać zbiornik na nieczystości, aby dzieci były bezpieczne?

Zbiorniki i otwory takie jak np. szamba, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, są szczególnie niebezpieczne dla maluchów. Przypomnijmy, że w piątek 16 kwietnia 2021 doszło do dramatycznego wypadku w województwie lubuskim. Do szamba wpadł dwuletni chłopczyk.

Jak zabezpieczyć szambo przed dziećmi

Bywa że dzieci wchodzą na przykrycia zbiorników, więc muszą one być wyjątkowo solidne. Zadbaj o to, by nie tylko wytrzymały określony ciężar, ale także uniemożliwiały otworzenie, podniesienie lub uchylenie przykrycia.

"W przypadku kiedy zbiornik na nieczystości płynne nie jest zabezpieczony solidnym i trwałym przykryciem, obowiązkiem jego właściciela jest jego ogrodzenie. Wysokość ogrodzenia to minimum 1,8 m, a dojście do niego powinno być także zabezpieczone", wskazuje KRUS.

Ba, groźne jest już samo pochylanie się nad szambem.

"W zetknięciu z siarkowodorem człowiek nie ma szans na przeżycie. Siarkowodór to gaz cięższy od powietrza, o zapachu zgniłych jaj. Poza przemysłem, zatrucia mogą mieć miejsce w szambach, kanałach, dołach kloacznych, starych, nie używanych i zanieczyszczonych studniach", uczula KRUS. I apeluje do rolników, by nie angażowali dzieci do prac związanych z opróżnianiem zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywozem gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba.