Chojnice. Otwarto ośrodek ruchu drogowego. Egzaminy - za tydzień

Jak podkreślił marszałek województwa Mieczysław Struk, ośrodek jest ważnym uzupełnieniem dla tak silnego miasta jakim są Chojnice.

- Z usług tego miejsca skorzystają także mieszkańcy Tucholi Sępólna, kierowcy z powiatów kościerskiego czy bytowskiego.

Ośrodek jest zlokalizowany przy ul. Gdańskiej w sąsiedztwie dawnej giełdy samochodowej i agencji celnej. Od dziś pracuje tu 7 osób – 3 egzaminatorów, 2 osoby w dziale technicznym i 2 osoby w biurze. Ośrodek jest wyposażony w siedem samochodów z literką „L”.

- Zabiegaliśmy o to miejsce od 2012 roku – przypomina Leszek Jóźwiak, jeden z egzaminatorów.- Poprzez naszych posłów walczyliśmy o zmianę przepisów, by to marszałek województwa decydował o lokalizacji ośrodka.

"Elki" na chojnickich drogach

Po wielu staraniach zabieg się udał, w 2018 roku zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o powstaniu ośrodka w Chojnicach. Teren został użyczony przez powiat chojnicki i kosztem dwóch milionów złotych, czwarte miejsce egzaminowania kierowców w Pomorskiem stało się faktem. To przede wszystkim ułatwienie dla osób chcących posiadać prawo jazdy – nie są już zmuszone do długiej podróży. Ale zaowocuje to też większą obecnością samochodów egzaminacyjnych na chojnickich ulicach.

- Zbudujemy dwie nowe ulice: ze Strzeleckiej do Derdowskiego oraz z Kościerskiej do Gdańskiej a to rozładuje ruch – deklarował burmistrz Finster, który powstanie filii PORD może poczytywać jako sukces dla miasta.