Choroby do wyleczenie w sanatorium - aktualne przepisy. Z tymi schorzeniami warto wybrać się na turnus

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, można z tej formy leczenia (ze względów medycznych) korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Turnus trwa 21 dni.

Starając się o skierowanie do sanatorium z NFZ, musimy udać się do swojego lekarza. To on przygotowuje wniosek, a do jego wypełnienia, poza naszymi danymi, potrzebne będą także aktualne wyniki badań – OB, morfologię, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej i EKG.